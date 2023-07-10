Arnavutköy'de yasağa rağmen bazı vatandaşlar denize girdi

İstanbul Arnavutköy’de Karaburun sahilinde yasağa ve dev dalgalara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar denize girdi. Canlarını tehlikeye atarak yüzmeye çalışan vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Hafta sonu İstanbul’un bazı noktalarında beklenen olumsuz hava koşulları ve yüksek dalga ihtimallerine karşı Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde denize girişler yasaklanmıştı. Karaburun sahilinde yüksek dalgalara ve yasağa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar denize girdi. Canlarını tehlikeye atarak yüzmek isteyen vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken görüntülerde, yüzmeye çalışan vatandaşların can kurtaran botlarıyla uyarılmaya çalışıldığı da görülüyor.