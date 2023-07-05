Arnavutköy'de yol bakım aracı alev alev yandı: Ortalık kara dumanla kaplandı

Arnavutköy’de seyir halinde olan yol bakım ve onarım aracı alev aldı. Alev topuna dönen araca vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalışırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Araçtan geriye demir yığını kalırken, çalışmalar sırasında trafiğe kapatılan Yassıören yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Yassıören mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yol bakım ve onarım aracı seyir halindeyken birden yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın şoförü aşağıya inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Ortalık kara dumanla kaplanırken, çevredeki vatandaşlar araçlarında bulunan yangın tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma yönlendirildi. Jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı. Çalışmalar sırasında trafiğe kapatılan Yassıören yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yangın anında aynı yolda seyir halinde olan hafriyat kamyonu şoförü Recep Baş, “Ben gelirken aracın yandığını gördüm. Müdahale etmek için durduk. 4 adet tüp bastık söndüremedik. Rüzgar çok fazlaydı birden alev aldı. Şu ileride bir yol çalışması var. Oraya malzeme getiriyordu herhalde” ifadelerini kullandı.