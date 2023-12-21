Arnavutköy'de yol çöktü

Arnavutköy 'de bulunan Terkos-Karaburun Caddesi'nde çökme meydana geldi. Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı.

Arnavutköy'de yol çöktü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Arnavutköy ‘de bulunan Terkos-Karaburun Caddesi’nde çökme meydana geldi. Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı.

Arnavutköy Terkos Mahallesi’nde bulunan Terkos - Karaburun Caddesi’nde çökme oldu. Çökme esnasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olması muhtemel bir faciayı önledi. Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.