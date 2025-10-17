Arnavutköy'de yüzde 100 yerli elektrikli otobüsler hizmete girdi

Arnavutköy Belediyesi, ilçede çevre dostu ve modern ulaşım dönemini başlattı. Tamamı yüzde 100 yerli üretim elektrikli otobüsler, Arnavutköy Belediyesi önünde gerçekleştirilen törenle hizmete alındı.

Arnavutköy’de sefer azlığı, araç arızası ve birçok nedenle yaşanan ulaşım problemleri nedeniyle vatandaşlar mağdur olduklarını belirterek, belediyeye şikayetlerini bildirdi. Arnavutköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iletiyen taleplere uzun süre cevapsız kalınca mağduriyeti gidermek adına kendi ulaşım filosunu kurdu. Vatandaşların ücretsiz şekilde faydalanabileceği ulaşım filosunun ilk seferi ise Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun şoför koltuğuna geçtiği otobüsle başladı.

"Bu otobüsler, vatandaşlarımızı durakta bekletmeyecek, arıza ve yangınla uğraştırmayacak"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, törende yaptığı konuşmada projenin Arnavutköy için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Modern teknolojisi, yerli ve milli üretimiyle gurur duyduğumuz yüzde 100 elektrikli ve tamamen ücretsiz toplu taşıma aracımızı hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu otobüsler, vatandaşlarımızı durakta bekletmeyecek, arıza ve yangınla uğraştırmayacak. Üstelik bir kuruş dahi ödemeden kullanılabilecek" dedi.

Candaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ulaşım hizmetlerindeki eksiklikler üzerinden eleştirerek, "Otobüsler geç geliyor, sefer sayıları azaltılıyor, vatandaşlarımız duraklarda saatlerce bekliyor. Biz bu mağduriyetlere karşı Arnavutköy’de çözüm üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Candaroğlu, ilk etapta 5 yeni elektrikli otobüsün hizmete girdiğini, önümüzdeki süreçte 10 yeni otobüsün daha filoya ekleneceğini açıkladı. Programın ardından protokol üyeleri yeni otobüsleri inceleyerek test sürüşü yaptı. Elektrikli otobüsler, ilçede çevreye zarar vermeden sessiz ve konforlu ulaşım sağlayacak.

Otobüslerin hizmete başlaması nedeniyle düzenlenen törene AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.