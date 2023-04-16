Arnavutköy'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Arnavutköy’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.40’da Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 06 DDY 532 plakalı otomobiliyle evine giden Sefa Mecit, Arnavutköy Devlet Hastanesi sapağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, sonrasında yolun karşısına uçarak Kamil Yıldız idaresindeki 34 TCK 35 araca, ardından da üst geçit duvarına çarptı. Kazaya karışan Kamil Yıldız idaresindeki 34 TCK 35 plakalı taksi ise yan şeritte seyir halinde olan Mustafa Örsel yönetimindeki 05 LE 737 araca çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 34 TCK 35 plakalı taksinin motor kısmı araçtan ayrılarak otoyolda kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılan Sefa Mecit yaralı şekilde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.