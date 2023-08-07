Arnavutköy'deki kazada 2 kişi yaralandı: İlk müdahaleyi eğitime giden arama kurtarma ekibi yaptı

Arnavutköy’de cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. O sırada eğitime giden arama kurtarma personelleri yaralılara müdahale etti ardından olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazadan sonra yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Türksoy Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre hurda alım noktasında dönüş yapmaya çalışan 77 BN 946 plakalı kamyonetle aynı yönde seyir halinde olan ve sollama yapmak için şerit değiştiren 34 FZU 876 plakalı cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale o esnada eğitime giden Arnavutköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından yapıldı. Önlerinde gerçekleşen kazayı gören ve deprem bölgesinde de uzun süre görev yapan ekip, yaralılara müdahale etti. Arama kurtarma ekibi ardından araçlarda yangın çıkabilme ihtimaline ve cadde üzerinde oluşabilecek başka bir kazayı önlemek amacıyla tedbir aldı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken, diğerine ise olay yerinde müdahale edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazanın ardından yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, polis ekipleri de kazayla alakalı çalışma yaptı.