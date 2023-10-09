Arnavutköy Kaymakamlığı 28 Eylül'de yaşanan selle ilgili bilançoyu açıkladı

Arnavutköy Kaymakamlığı 28 Eylül tarihinde meydana gelen selden etkilenen 287 konut için 5 milyon 585 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Kaymakamlığı 28 Eylül tarihinde meydana gelen sel nedeniyle ilçe genelinde Zarar Tespit Çalışma Grubu’na gelen 869 ihbardan 833’ünü yerinde değerlendirdi. Ekipler tarafından 564 konutun, 90 işyerinin ve 5 aracın selden etkilendiği tespit edilirken, 36 ihbar sahibine ulaşılamadı. 64 ihbar da zarar olmadığını belirleyen ekipler, 79 ihbarın ise farklı vatandaşlar tarafından iletilen aynı ihbarlar olduğunu kaydetti. Zarar Tespit Çalışma Grubu görevlileri 36 ihbar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu süre zarfında AFAD kaynaklarından 287 konut için 5 milyon 585 bin lira ödeme yapıldığı bildirildi. AFAD ve vakıf kaynaklarından ödeme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.