Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Salih Akkurt tutuklandı

Hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Interpol aranma kaydı bulunan ve İstanbul, Çorlu, Ankara ve İzmir'de ‘bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranma kaydı da bulunan Salih Akkurt Arnavutluk'ta yakalanmış, Yakalanmasının ardından dün Makedonya 'dan İstanbul'a getirilen Akkurt, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltına alma kararıyla İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli Salih Akkurt, işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Sevk edilen şüpheli Akkurt adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Metris 1 nolu cezaevine gönderildi.