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- Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Arnavutluk’un iade ettiği kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi.