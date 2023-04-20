Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Arnavutluk’un iade ettiği kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi.