Aromaterapinin şifalı dünyasına yolculuk başlıyor

Türkiye ve dünyanın tek Aromaterapi Festivali, 6 Temmuz’da kapılarını 4’üncü kez açıyor. Eğitim seminerlerinden hasada, atölye çalışmalarından söyleşi ve konserlere birbirinden farklı 111 etkinliğe ev sahipliği yapacak Festival, “Tarladan Hasada, Lezzet, Şifa, Sanat” temasıyla düzenleniyor.

Aromaterapi Festivali, bu yıl 4’üncü kez kapılarını açıyor. 6-9 Temmuz günleri arasında Burhaniye İlçesinde bulunan Çiftçi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan festivalin bu yıl ki teması ise “Tarladan Hasada, Lezzet, Şifa, Sanat” olarak belirlendi. Eğitim seminerlerinden hasada, atölye çalışmalarından söyleşi ve konserlere kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Festival, Türkiye ve dünyada tek.

Balıkesir 4. Aromaterapi Festivali, 6 Temmuz Perşembe günü saat 13.00’de seminerler ile başlayacak, 9 Temmuz saat 22.00’de ise Hande Yener konseri ile sona erecek. Festival çerçevesinde düzenlenecek olan seminer ve atölye çalışmaları Çiftçi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilirken, 150 standın kurulacağı Ören’de ise söyleşiler, atölye çalışmaları ve konserler yapılacak.

BAÇEM’de Dr. Ender Saraç eşliğinde lavanta, ekinezya ve hatmi çiçeği hasadı ile başlayacak festival, Nurşen Ertuş’un “Doğadan Gelen Güzellik Defilesi”nin ardından Ören’deki festival alanına yapılacak kortej yürüyüşü ile devam edecek. Birbirinden farklı 111 etkinliğin gerçekleştirileceği festival çerçevesinde Ören Plajı’nda; 6 Temmuz Perşembe akşamı Kutsi ve Muazzez Ersoy, 7 Temmuz Cuma akşamı Nil Karaibrahimgil, 8 Temmuz Cumartesi akşamı Manga, 9 Temmuz Pazar akşamı Mithat Körler ve Hande Yener konserleri yapılacak.