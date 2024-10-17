Arpa Dağıtım Projesinin Üçüncü Ayağı Büyükçavuşlu Mahallesi'nde Gerçekleştirildi

Silivri Belediyesi, Büyükçavuşlu Mahallesi’nde düzenlenen törenle Arpa Dağıtım Töreni gerçekleştirdi. Törene, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yanı sıra Silivri Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Turgay Sakarya, muhtarlar, Meclis Üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Silivri Belediyesi, Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni düzenledi. Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tarımın yalnızca Silivri için değil, ülkenin geleceğini şekillendiren önemli sektörlerden biri olduğunu vurguladı.

1800 çiftçiye toplam 360 ton arpa tohumu dağıtıldığını açıklayan Başkan Balcıoğlu, “Projede destek verdiğimiz çiftçilerimizden 111’i Büyükçavuşlu’da yaşıyor. Her bir çiftçimize 200 kilogram, yani 4 çuval tohum veriyoruz. Bu sayede, Silivri’de 16.200 dekarlık tarım arazisi arpa tohumlarıyla canlanacak” dedi. Projenin yalnızca tohum dağıtımından ibaret olmadığını belirten Başkan Balcıoğlu, Silivri’yi tarımda öncü yapmak için çalışacaklarının altını çizdi.

Başkan Balcıoğlu, çiftçinin üretimi ile değerlenecek Silivri için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Arpa dağıtım projesiyle 5 buçuk milyon TL’lik destek sağlamış olacaklarını açıklayan Başkan Balcıoğlu, “Silivri’de ne yapıyorsak, halkımızın faydası, çiftçimizin kazancı için yapıyoruz. Biz bu toprakları beton yığınlarıyla doldurmak için değil, alın teri döken çiftçimizle yeşertmek için varız” dedi.

Tarımın stratejik öneme sahip olduğuna değinen Başkan Balcıoğlu, “Dünyada son dönemde yaşanan savaşlar, krizler ve belirsizlikler, gıda ve gıda güvenliğinin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Tarım, siyaset üstü bir konu. Üretim olmadan, gıdaya erişim sağlamadan ne bugünün ne de yarının güvencesi olabilir” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, “Ekrem Başkanımız, İstanbul genelinde tarımın ve üretimin yeniden canlanması için büyük destekler sağladı. Başkanımızın tarıma olan inancı ve desteği sayesinde, İstanbul’un dört bir yanında 51 bin dekar tarım alanı yeniden ekilmeye başlandı” dedi. İBB Meclis Üyesi olarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nda görev yaptığı dönemde tarımı destekleyerek Silivri’nin çiftçilerini güçlendirmek adına çalıştığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, Belediye Başkanı olarak, Ekrem İmamoğlu ile uyum içerisinde tarımsal üretimi güçlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, son altı ayda çiftçiye yazlık fide, saman, ayçiçek tohumu, atalık sebze tohumu, tıbbi ve aromatik bitki desteği, distilasyon hizmeti gibi alanlarda 15 milyon TL değerinde destek sağladıklarını belirtti.

Tarımsal üretimi artırmak için daha büyük adımlar atacağını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Tarımsal üretimi artırmak, çiftçimizin yanında olmak ve Silivri’mizi tarımın merkezi haline getirmek için daha büyük adımlar atacağız. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Size söz veriyorum, bu bereketli toprakları ranta ve betona kurban ettirmeyeceğim” şeklinde konuşarak üretimle geleceği inşa edeceklerini belirtti.

Büyükçavuşlu Mahallesi Muhtarı İsmail Yeniköylü, çiftçilere verdiği destekten dolayı Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na teşekkür etti. Başkan Balcıoğlu’nun Büyükçavuşlu’ya yaptığı hizmetlere değinen Yeniköylü, "Büyükçavuşlu Mahallesi olarak, sizin önderliğinizde daha da gelişeceğimize ve mahallemizin hak ettiği hizmetlere kavuşacağına inancımız tamdır. Hep birlikte mahallemizi daha güzel yarınlara taşıyacağımızdan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Silivri Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Turgay Sakarya ise Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun çiftçiye verdiği desteklerden bahsetti. Sakarya, “Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu'nun çiftçilere sağladığı tohumluk ve yem bitkisi desteği, hayvancılığa verilen katkılar büyük bir öneme sahip” dedi.