'Arpa hasadı Silivrili çiftçimizin yüzünü güldürüyor'

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdüründen yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"2021 - 2022 üretim yılı hububat hasat sezonunun başlaması sebebiyle hububatta dane kaybını en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınmış olup İlçe Müdürlüğümüzce biçerdöver kontrollerimiz başlamıştır. Dane kaybının minimuma indirilebilmesi için biçerdöver operatörleri ve çiftçilerimizin dikkatli olmaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Tüm üreticilerimizin bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini dileriz.”