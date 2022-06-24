'Arpa hasadı Silivrili çiftçimizin yüzünü güldürüyor'

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul arpa hasadının ilk günlerinde biçerdöver kontrollerine katıldı. Ertuğrul, 'Arpa hasadı Silivrili çiftçimizin yüzünü güldürüyor' diyerek verim ile ilgili beklentilerin karşılık bulduğu mesajını verdi.

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  • 24.06.2022 17:08
  • Güncelleme: 24.06.2022 17:08
'Arpa hasadı Silivrili çiftçimizin yüzünü güldürüyor'
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Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdüründen yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"2021 - 2022 üretim yılı hububat hasat sezonunun başlaması sebebiyle hububatta dane kaybını en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınmış olup İlçe Müdürlüğümüzce biçerdöver kontrollerimiz başlamıştır. Dane kaybının minimuma indirilebilmesi için biçerdöver operatörleri ve çiftçilerimizin dikkatli olmaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Tüm üreticilerimizin bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini dileriz.”

 

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