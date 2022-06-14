Arsa sahibini öldüren sanığa 15 yıl hapis

Kocaeli'de arsa kirası sebebiyle çıkan tartışmada arsa sahibini vurarak öldüren sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Sanığın en ağır cezayı almasını isteyen maktulün annesi, Sanık benim oğlumu kasten öldürdü. Oğlumun 2 ay sonra düğünü olacaktı dedi. Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak, 15 yıl hapis cezası verdi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 14.06.2022 13:52
  • Güncelleme: 14.06.2022 14:38
Arsa sahibini öldüren sanığa 15 yıl hapis
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Olay, 16 Mart 2021 tarihinde Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Tufan (30) isimli şahıs, Ali M.’nin evine gelerek kendisine kiraladıkları arsayı boşaltmasını söyledi. Tufan ile Ali M. arasında, arsada bulunan barakada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali M. silahla ateş ederek Tufan’ı vurdu. Tufan’ın hayatını kaybetti, Ali M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Öldürmek amacıyla hareket etmedim"

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Hakkında "Kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ali M., taraf avukatları ve Sercan Tufan’ın ailesi katıldı. Üzgün olduğunu söyleyen Ali M., "Sercan’ı öldürmek amacıyla hareket etmedim. Kendimi korumak niyetiyle ateş ettim. Sercan’ın elinde orak vardı, kendimi korumak zorundaydım" dedi.

"Oğlumun 2 ay sonra düğünü olacaktı"

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Sercan Tufan’ın annesi Nevin Tufan, "Sanık benim oğlumu kasten öldürdü. Oğlumun 2 ay sonra düğünü olacaktı. Sercan’ın nişanlısı da burada. Ne hakkı vardı, bizi bu duruma soktu. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa karşı haksız tahrik indirimi de uygulayarak 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

2
Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

3
Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Kaza içinde kaza

Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Kaza içinde kaza

4
13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

5
Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri’de kadınlar artı kart ile kazanacak

6
Afganlı sapık yakalandı

Afganlı sapık yakalandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Mali Müşavirlerden Asel'e destek

Mali Müşavirlerden Asel’e destek

DAHA FAZLA
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Yılmaz: 'Sizin dertlerinizle dertleniyorum'

Yılmaz: ‘Sizin dertlerinizle dertleniyorum’

Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri’de kadınlar artı kart ile kazanacak

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Yeni muhtar mazbatasını aldı