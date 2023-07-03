Arsa yangını mahalleliyi tedirgin etti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan arsa yangını, civardaki hane sahiplerinin yüreğini ağzına getirdi. Yangın, binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Muratlı’nın İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 51. Sokak üzerinde boş bir arsada meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği tespit edilemeyen şahısların yaktığı kuru otlar bir anda yangına dönüştü. Yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binalara sıçramadan söndürdü. Emniyet ekipleri de yangın mahallinde güvenlik tedbirleri aldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.