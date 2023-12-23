Arsenal, Liverpool deplasmanında liderliğini sürdürdü

Arsenal, Premier Lig’in 18. haftasında Anfield Rood’da Liverpool ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında Liverpool, Anfield Rood Stadyumu’nda Arsenal’i ağırladı. Konuk takım, mücadelenin 4. dakikasında Gabriel’in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, maçın 29. dakikasında Mohamed Salah’ın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu 1-1 sona erdi. İkinci yarıda büyük çekişmeye sahne olurken, iki takımın atakları da sonuçsuz kaldı ve mücadele 1-1’lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Arsenal 40 puanla liderliğini korurken, Liverpool ise puanını 39’a yükselterek averajla 2. sıraya adını yazdırdı. Liverpool ayrıca bu skorla yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Lider Arsenal, Premier Lig’in 19. haftasında sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Liverpool ise Burnley’e konuk olacak.