Arsenal, son 7 maçta 31 kez gol sevinci yaşadı

Premier Lig temsilcilerinden Arsenal, ligde oynadığı son 7 maçta toplamda 31 kez gol sevinci yaşadı.

Arsenal, son 7 maçta 31 kez gol sevinci yaşadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Premier Lig temsilcilerinden Arsenal, ligde oynadığı son 7 maçta toplamda 31 kez gol sevinci yaşadı.

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Arsenal, deplasmanda Sheffield United’ı 6-0’lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmayla birlikte Arsenal, son 7 lig maçında toplamda 31 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kuzey Londra ekibi, bu süreçte West Ham United ve Sheffield United’a 6’şar, Crystal Palace ve Burnley’e 5’er, Newcastle United’a 4, Liverpool’a 3 ve Nottingham Forest’e karşı da 2 kez rakip fileleri sarstı.

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Mikel Arteta’nın öğrencileri 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 61 puanla, Lider Liverpool’un 2, Manchester City’nin 1 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Ayrıca, bu sezon 27 maçta attığı 68 golle, Premier Lig’de en fazla gol atan takım konumunda yer alıyor.