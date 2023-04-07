Arslantaş'tan Ekrem Pamuk'a ziyaret
AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı Hakan Arslantaş, İlçe Başkanı Ekrem Pamuk'u ziyaret etti.
AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı Hakan Arslantaş, İlçe Başkanı Ekrem Pamuk'u ziyaret etti.
AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı Hakan Arslantaş, AK Parti'nin Silivri İlçe Başkanı olarak atanan Ekrem Pamuk'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Arslantaş'a ziyaretinden ötürü teşekkür eden Pamuk, çıkmış olduğu yolda başarılar diledi.
Arslantaş da İlçe Başkanı Ekrem Pamuk'u tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.