Arslantaş: 'Türkiye için hemen şimdi'

14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı olan İş İnsanı Hakan Arslantaş, vatandaşların bir koalisyonun peşinden gitmeyeceğini belirterek, “20 yıldır olduğu gibi, milletimizin tercihi yine AK Parti olacaktır” dedi. Arslantaş, “14 Mayıs seçimleri demokrasi ve kalkınma yolunda yeni bir dönemin kapılarını açacaktır” şeklinde konuşarak, “Cumhur İttifakı olarak, hep birlikte yeni bir zafer daha kazanacağız. Bizim gündemimiz, derdimiz millet. Milletimizin huzuru, güveni, refahı için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, ülkemizin bekası için bir oldu, birlik oldu. Bizlerde bölgemizde daha güçlü, daha inançlı, daha azimli olacağız. 2019’da Cumhur İttifakı ile tanışan Silivri’nin kısa bir sürede geldiği nokta hepimizin gözleri önündedir. Başta Silivri’miz olmak üzere, İstanbul’umuzun, Türkiye’mizin derdiyle dertlenmek bizler için bir vazifedir. 14 Mayıs’a kadar, durmadan, yorulmadan, beraberce azimle çalışacağız. AK Parti’nin 16’ncı seçim zaferini tarihe yazacağız” dedi.



HAKAN ARSLANTAŞ KİMDİR?

1970 yılında Silivri’de doğdum. Kore Gazisi babanın 7 evladından biriyim.

İlk okulu Piri Mehmet Paşa’da, ortaöğrenimi Silivri Ortaokulu ve Silivri Lisesinde dereceyle tamamladıktan sonra 1989 yılında girdiğim Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1993 yılında başarıyla mezun oldum. 1998 yılında da İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme dalında MBA yaptım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirdim. Hukuk bölümüne dikey geçiş yapmak için sınav hazırlık sürecindeyim. Yüksek Lisansımın bir kısmını Amerika’da tamamladım. İyi derecede İngilizce bilmekteyim.

Askerlik hizmetimi 1996 yılında Teğmen olarak Tunceli’de ifa ettim. Evliyim, Merve ve Melisa adında iki evladım var.

Hayatın bize yüklediği sosyal sorumluluk gereği, birçok sivil toplum örgütünde bulundum. MGV, Fazilet Partisi ve Refah Partisinin değişik kademelerinde görev aldım. Halen birçok STK’da çalışmalarıma devam etmekteyim.

İş yaşamımda başta sağlık sektörü olmak üzere, sigortacılık, fuar hizmetleri, yapı malzemeleri, inşaat ve gayrimenkul alanlarında çeşitli ülkelerde faaliyette bulundum. İş hayatıma inşaat ve gayrimenkul üzerine İstanbul Silivri’de devam etmekteyim.