Artan konut ve kira fiyatlarına karşı yeni tedbir! Hazine arazileri ucuza satışa çıkıyor

Konut fiyatlarının hem satın alma da hem de kiralamada yaşanan artışlar sebebiyle zorlu bir hal alması üzerine bakanlık harekete geçti. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan yeni projeyle, konut sıkıntısının yaşandığı büyükşehirlerde Hazine arazileri düşük maliyetle vatandaşa satılacak.

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  • 30.05.2022 20:53
  • Güncelleme: 30.05.2022 20:53
Artan konut ve kira fiyatlarına karşı yeni tedbir! Hazine arazileri ucuza satışa çıkıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konut sıkıntısının yaşandığı büyükşehirlerde vatandaşı korumak için harekete geçti. Son dönemde artan konut ve kira fiyatlarının ardından yeni bir tedbir modeli olarak açıklanan gelişmeye göre; Hazine arazileri düşük maliyetle vatandaşa satılacak. İsteyen vatandaş evini kendisi yapacak isteyen de müteahhitle anlaşabilecek. Arsa satışına ise ağustos ayında başlanacak.

HAZİNE ARAZİLERİ DÜŞÜK MALİYETLE UZUN VADELİ OLARAK SATILACAK
Yeni modele göre; konut sıkıntısının yaşandığı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok şehirde Hazine arazileri düşük maliyetli ve uzun vadeli vatandaşa satılacak. Yeni modelde vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak.

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METREKAREYE GÖRE KAT İZNİ VERİLECEK
Vatandaşa satılacak veya tahsis edilecek arsanın büyüklüğü arsanın yerine göre belirlenecek. Bin metrekareden daha küçük arsalarda tek katlı evlerin yapılması istenecek. 8 -10 dönümlük arazilerde ise birkaç vatandaş bir araya gelecek 3-4 katlı binalar yapılabilecek.

HAZİNE ARSASI SATIŞININ BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca ve Başakşehir için çalışmalar yoğunluk kazandı. Arsa satışı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak ve TOKİ iş birliği yapacak. Arsa satışına ağustos ayında başlanması planlanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ

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