Artan lojistik maliyetleri Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi alternatif olarak görmesini sağladı

Tüm dünyada lojistik sektörünün önemi her geçen gün artıyor. Lojistik sektöründe yatırımlar da hız kazandı. Şirketler farklı iş modellerini de hizmete alıyor. Öte yandan Avrupa’daki enerji krizi ve artan lojistik maliyetleri farklı alternatif pazar arayışlarını beraberinde getirdi. Avrupa ülkeleri artan maliyetler yüzünden Türkiye gibi farklı alternatif pazarlara yöneldi.

Lojistik sektörünün paydaşlarını bir araya getiren Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı kapılarını açtı. Fuara katılan Arkas Lojistik, Türkiye’nin dış ticaretini destekleyecek yeni girişimlerini tanıttı. Şirket, parsiyel lojistik hizmetleri altında, parsiyel dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütecek Shipeedy Lojistik ile demiryolu taşımacılık sektöründe faaliyet gösterecek Arkas Rail markasını tanıttı.

"Dijitalleşme önem kazandı"

Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, fuarda yaptığı açıklamada, 2022 yılının kendi dinamikleriyle çok farklı bir yıl olduğunu hatırlatarak, "Pandemi lojistik sektöründe farklı iş modellerinin oluşmasını sağladı. Pandemiyle birlikte dijitalleşme önem kazandı ve ön plana çıktı. Küçük ve orta ölçekli paket taşımacılığının dijitalleşerek dünyanın bir ucundan diğer ucuna farklı yöntemlerle taşınması pandemiyle ortaya çıktı. Bu dönemde, hava lojistiğinin önemi ortaya çıktı. Pandemi ve kriz anlarında lojistik sektörünün ne kadar önemli olduğunu gördük. Lojistik sektörü kendini geliştirerek, özellikle e-ticaret alanında önemli dersler çıkarttı" dedi.

"Avrupa’daki ülkeler lojistik maliyetleri yüzünden farklı ülkelerde arayışlara başladı"

Pandemiden sonra da Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sektörü etkilediğini söyleyen Göçmez, "Bu bağlamda gıda ve enerji alanında sorunlar başladı. Özellikle Avrupa’da bir enerji krizi oluştu. Bununla birlikte Avrupa’daki ülkeler lojistik maliyetleri yüzünden farklı ülkelerde arayışlara başladılar. 2023 yılı Türkiye için önem arz ediyor. Türkiye ihracat alanında çok güçlü bir ülke, kendi iş dinamikleriyle ortama hızlı ayak uydurabilecek bir yapısı var. 2023 bu anlamda fırsatlar oluşturuyor. Avrupa’daki durgunluk beklentisi, enerji krizi ve enflasyon tüm dünyayı ilgilendiriyor. Avrupa’nın arayış içerisinde olduğu pazarlar arasında Türkiye şanslı bir ülke. Özellikle jeopolitik konumu sebebiyle Türkiye’nin oluşturduğu orta koridor stratejik olarak güçlendi. Türkiye’nin özellikle deniz ile limanyolu bağlantılarını demiryoluyla birleştirdiğimiz zaman hem Avrupa’yı hem de Uzak Doğu ile bir bağlantı için ayrı bir rota oluşturabiliyor. Şirketimiz, 2023’te kullanıcılarına Shipeedy Lojistik ve Arkas Rail şirketleriyle de hizmet verecek. Shipeedy Lojistik tamamen pandemiyle birlikte gelişen küçük ve orta ölçekli paketlerin taşınmasına odaklı ve dünyanın 200’e yakın noktasına dağıtım yapabilecek bir firma. Arkas Rail markası altında ise hem Avrupa’da hem de Türki Cumhuriyetlerde demiryoluyla gelişmelerini hızlandıracak" ifadelerini kullandı.

Lojistik sektörüne bakıldığı zaman Türkiye’deki taşımacılığın yüzde 65’inin deniz yoluyla yapıldığını belirten Göçmez, "Yüzde 10 civarında havayolu taşımacılığı yapılırken, yüzde 1 demir yolu taşımacılığı kullanılıyor. Türkiye’de deniz yolu taşımacılığı çok gelişmiş durumda. Türkiye’deki hava ve demir yolu lojistiğinin gelişeceğini düşünüyorum" dedi.