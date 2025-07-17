Artan su talebine karşı kırsalda altyapı çalışmaları devam ediyor

SASKİ, kuraklığın etkilediği kırsal kesimlerdeki mahalleleri güçlü altyapı ile buluşturmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında nüfus artışı yaşayan Sütalan Mahallesi’nin bin 500 metrelik altyapısı da bu çerçevede yenileniyor. Yenilenen hat içme suyunu kesintisiz şekilde taşıyacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir merkezine 65 kilometre uzaklıkta yer alan Geyve Sütalan Mahallesi’nin su kayıp ve kesintilerine neden olan içme su altyapısını yeniliyor. Bölgenin özellikle yaz aylarında artan su talebine kesintisiz şekilde karşılık verebilmek için yenilenen bin 500 metrelik içme su hattı, su kayıplarının da önüne geçecek. Mevsimsel etkilerden dolayı yaşanan basınç sorunları da güçlü altyapı sayesinde ortadan kalkacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Özellikle yaz aylarında artan kırsal kesimlerdeki su taleplerine kesintisiz şekilde cevap verebilmek için altyapı yatırımlarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Sütalan Mahallesi’nin de kesintilere neden olan altyapısını bu kapsamda yeniliyoruz. Güçlü altyapı bölgede hem su kayıplarını önleyecek hem de uzun yıllar boyunca içme suyunu kesintisiz şekilde taşıyacak" ifadeleri kullanıldı.