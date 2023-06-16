Artar'dan öğrenci, öğretmen ve velilere yıl sonu mesajı

Zekeriya Artar mesajında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere şöyle seslendi:

Değerli Öğrencilerim.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımız olarak sizler elbette her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Her zaman bu bilinçle hareket eden devletimiz tüm imkânlarını sizler için seferber etmektedir. Aldığı sorumlulukların bilincinde, planlı çalışmayı bilen, ulaşılabilir hedeflere sahip olan ve kararlı bir nesil yetiştirmek için bizler kollarımızı en başından beri sıvamışken sizler de emeklerimize sahip çıkıp başarıyı kendinize rehber almalısınız. Tatiller, dinlenmeyi hak ettiğimiz dönemlerdir. Tatil sürecinde geçmiş dönemin yorgunluğu atarken, önümüzdeki dönem için de enerji toplamayı ihmal etmeyiniz.

Değerli Velilerimiz,

Karneler çocuklarımızın nasıl bir insan olduğunu değil, onların derslerindeki durumlarımın nasıl olduğunu ortaya koyan belgelerdir. Bu bilinçle, çocuklarımızın karnelerini değerlendirirken onları kişiliklerini zedeleyici, özgüvenlerini yitirmelerine sebep olabilecek suçlamalardan kaçınınız. Her Eğitim-Öğretim döneminde olduğu gibi bu dönemde de Istanbul'umuzun eğitimde yükselen çıtasına verdikleri samimi destekten ve bir dönem boyunca yararlı ve fedakâr çalışmalarından ötürü tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize keyifli tatiller diliyor, velilerimize sağlık başarı ve mutluluk dolu günler temenni ediyorum.

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflerin eğitim yoluyla gerçekleşebileceği gerçeğini daima diri tutmalıyız. Bu bereketli topraklarda, gençlerimiz, geçmişte olduğu gibi daima medeniyetimizin inşasına katkıda bulunacaklardır. Bizler de başarıların artmasında elimizden geldiğince sizler için zemin hazırlamaya devam edeceğiz. Elinizdeki cevheri gerektiği gibi işleyerek verdiğiniz emeklerin asla boşa gitmeyeceğini düşününüz. Sizler sevgi dolu, sabırlı, yenilikleri takip eden, öğrenmeye açık birer meşalesiniz. Bu görev bilinciyle yetiştirdiğiniz öğrencilerin başarısıyla her zaman gurur duyabilirsiniz.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılını tamamladığımız bugün de, sevgili öğrencilerimizi, değerli meslektaşlarımı ve saygıdeğer velilerimizi kutluyor, tüm eğitim camiamıza iyi tatiller diliyorum.