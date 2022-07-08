Artar'dan Şampiyonlara başarı belgesi

İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Türkiye şampiyonu olan Özel Odak Okulu öğrencileri Eren Deveci ve Batuhan Yiğit Dünmez'le birlikte aileleri ve yöneticilerini makamında ağırladı. Öğrenci ve okulu elde edilen üstün başarıdan dolayı tebrik eden Artar, öğrencilere başarı belgesi takdim etti.