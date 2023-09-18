Artar'dan Yaran'a destek ziyareti
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi Müzik öğretmeni Volkan Yaran'ın Dünya Müzik Enstrümanları Sergisi'ni ziyaret etti.
Pendik Belediyesi'nin düzenlediği "Dünya Müzik Enstrümanları Sergisi", yedi kıtadan 600'ün üzerinde müzik aletini sanatseverlerle buluşturuyor. Silivri Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi Müzik öğretmeni Volkan Yaran’ın 20 yılda topladığı koleksiyon, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, önceki gün Yaran’ın sergisini ziyaret etti.Dünya Müzik Enstrümanları Sergisi, 24 Eylül 2023 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.