Artar'dan yeni eğitim öğretim yılı açılış mesajı
İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, 2023- 2024 eğitim öğretim yılına mesaj yayınladı.
İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Aziz Milletimizin geleceğini emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamasının mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacağımız 2023-2024 eğitim- öğretim yılının; milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını, evlatlarımıza başarı ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum.” dedi