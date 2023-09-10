Artar'dan yeni eğitim öğretim yılı açılış mesajı

İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, 2023- 2024 eğitim öğretim yılına mesaj yayınladı.

Artar'dan yeni eğitim öğretim yılı açılış mesajı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Aziz Milletimizin geleceğini emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamasının mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacağımız 2023-2024 eğitim- öğretim yılının; milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını, evlatlarımıza başarı ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum.” dedi

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