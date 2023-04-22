Arzu Erdem'e Silivri'de yoğun ilgi

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yeniden aday gösterilen Arzu Erdem, Silivri’de saha çalışmalarını sürdürdü. Ev ve esnaf ziyaretlerinde yoğun ilgiyle karşılanan Erdem, Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan şenliklerini de ziyaret etti. Çocuklarla dans ederek sohbet eden Erdem, SHA’ya değerlendirmelerde bulundu.

Erdem “Bugün bayramın ikinci günü, Öncelikle Türk İslam Aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Silivri’deki programımıza sabah başladık. Burada da çocuklarımızla eğlendik. Gün içerisinde sahayı da ziyaret ettik. Köy ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik. Derneklerimizi ve muhtarlarımızı ziyaret ettik.14 Mayıs seçimleriyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi uzun zamandır hazır.14 Mayıs sonunda Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımız tekrar ülkemizin başında çok yüksek oyla olacak ve Milletvekili sayısı olarak biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak en yüksek seviyeye çıkacağız. Ben buradan tüm vatandaşlarımızı selamlıyorum. Saygılarımı sunuyor Allaha emanet ediyorum” dedi.