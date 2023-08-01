Arzulu Deresi ıslah edildi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki Arzulu Deresi, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından ıslak edilerek temizlendi.

Muratlı ilçesinin Arzulu Mahallesi’nden geçen dere için DSİ Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Arzulu Deresi’nin balçığı ve otluk alanları temizlendi. Derenin ıslahından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arzulu Mahallesi Muhtarı Ahmet Özden, “Çok şükür Arzulu Mahallemiz deresinin ıslahı sona erdi. Güzel mahallemiz bu güzel hizmetleri hak ediyor. Bu çalışmada devletimizin tüm kollarına ve özellikle öncülük eden tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan ise, “Muratlı ilçemiz, Arzulu Mahallemizdeki çalışmalarından ötürü DSİ’ye teşekkür ederim” diye konuştu.