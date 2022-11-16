Aşağıköy'e Bakan Dönmez'den doğalgaz müjdesi

Bilecik’in geçtiğimiz günlerde yapılan referandumda 13’üncü mahallesi olan Aşağıköy’e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den doğalgaz müjdesi geldi.

Bilecik merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan bin 87 nüfuslu 693 seçmenin bulunduğu Aşağıköy köyünün belediye hizmetlerinden faydalanabilmesi için köy sakinleri, imza toplayarak valiliğe başvurdu. Valiliğin talebi gönderdiği Yüksek Seçim Kurulu da Aşağıköy’ün mahalle statüsüne alınması için referandum yapılması kararı alındı. Merkez ilçe seçim kurulunca dün Aşağıköy’de kurulan sandığa giden 490 seçmenin 398’ü ‘Evet’, 92’si’ ‘Hayır’ oyu kullandı. Bilecik Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında yapılan oturumda Bilecik’in 13’üncü mahallesi Aşağıköy olması oy birliğiyle kabul edildi.

Bakan Dönmez’den müjde

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve teşkilat üyeleriyle köy statüsünden mahalleye geçen Aşağıköy’e bir ziyaret yaptı. Aşağıköy Muhtarı Salih Yıldız ve mahalle sakinlerini düğün salonunda dinleyen Başkan Yıldırım, doğalgaz talebi üzerine Bilecikli olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i telefonla aradı. Dönmez, Aşağıköy’ün mahalle olmasından dolayından tebrik ederken, en kısa zamanda mahalleye doğalgaz gelmesi için çalışmaların başlatacağı talimatını verdiğini söyledi.

Bu güzel haber mahalle sakinleri tarafından alkışla ve sevinçle karşılandı.