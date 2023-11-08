Aşağıköy, mahalle statüsüne geçince adı Kayıboyu Mahallesi oldu

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediyenin Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda Kayıboyu Mahallesi olarak ismi değiştirilen Aşağıköy sakinlerini ziyaret etti.

Başkan V. Subaşı Daha önceden Aşağıköy olan ve ardından mahalle statüsüne geçtikten sonra Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda Kayıboyu Mahallesi olarak ismi değiştirilen mahallenin sakinlerini ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Salih Yıldız ve mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Belediye Başkan V. Subaşı, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yıldız, Ahmet Gürses, Yaşar Külhan, Gürkan Akyurt ve birim müdürleriyle birlikte mahalle sakinleriyle çay içerek, talep ve görüşleri dinledi.

"Kayıboyu Mahallemiz, adın gibi asırlarca ömrün olsun, yeni ismin hayırlı olsun"

Kayıboyu Mahallesi isminin yerleşim yerine güzellikleri beraberinde getirmesi dileğini ileten Başkan V. Subaşı, "Eski ismiyle Aşağıköy, yeni ismiyle Kayıboyu mahallemizi ziyaret ederek muhtarımız Salih Yıldız ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldik, mahallelilerinin yeni isimlerini tebrik ettik. Kayıboyu mahallemizin sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, mahallemizin yeni adı için kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Muhtar Salih Yıldız ve mahalle sakinleri de Başkan V. Subaşı’na ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.