Asansör boşluğuna düşen 7 yaşındaki kız hayatını kaybetti, olay sonrası ilk anların kamera kayıtları ortaya çıktı

Ankara’da 7 yaşındaki bir kız çocuğu ikamet ettiği apartmanın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Feci kaza sonrası ilk anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1656 Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki Damla Akan, iki kardeşi ile birlikte ikamet ettikleri apartmanın 5’inci katından asansöre bindi. Asansörün 4’üncü katta arızalanması üzerine üç kardeş kendi çabaları ile dışarıya çıkmak istedi. Asansörün kapılarını elleriyle açan kardeşlerden ikisi aradaki boşluktan atlayıp kendilerini kurtarırken, dengesini kaybeden ortanca kardeş Damla Akan boşluğa düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kot 1’inci kata düşen küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Apartman yönetimi ise asansörlerin bakımlarının tam olduğunu belirterek bir ihmal olmadığını söyledi. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan minik kızın memleketi Ağrı’da toprağa verileceği öğrenildi.

“Diğer çocukları eşim kurtarmış”

Olayla ilgili konuşan Bina Yöneticisi Nizam Demir, “Çocuklar beşinci kattan eksi birinci kata iniyorlarmış. Asansör 4 ve 5’inci katların arasında durmuş. Üç kardeş aynı anda asansördelermiş. Çocuk boşluğa düşmüş. Diğer çocukları eşim kurtarmış. Diğer çocuğun da ayakları sallanıyormuş. Onu da kurtarmışlar. Hiçbir problem olmuyordu daha önce” dedi.