Asansör boşluğuna düşen iş adamı 30 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda yük asansörü boşluğuna düşerek ağır yaralanan iş yeri sahibi Cengiz Savur, 30 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 13 Aralık 2024 günü, saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Güzel Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Cengiz Savur (50), mobilya imalathanesinin 3. katında temizlik yapmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen adam ağır yaralandı. Mahsur kalan adam için olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun uğraş sonucu yaralıyı kurtardı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Savur, 30 gün sonra, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.