Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı, iş arkadaşları sinir krizi geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir inşaatın 4. katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, iş arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçi Diyar Erginbaş (21) dengesini kaybederek 4. katta asansör boşluğundan aşağı düşerek yaralandı. Olayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkarılan işçi ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan diğer işçi arkadaşları olay sebebiyle sinir krizi geçirdi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.