Asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan genç kız toprağa verildi
Bursa'da inşaatta içi su dolu asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki genç kız toprağa verildi.
Bursa’da inşaatta içi su dolu asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki genç kız toprağa verildi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bursa’nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde atıl bir inşaatta meydana geldi. Vatandaşlar tarafından inşaatın su dolu asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan İçlikan, Cemile Hatun Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.