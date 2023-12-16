Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada: Şans eseri yara almadan kurtuldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde asansöre binen bir kişi asansörle zemin kata çakıldı. Asansördeki kişi olaydan yara almadan kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, İstasyon Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Fidan Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir eve mobilya getiren bir kişi, koltukla 0. kattan bindiği asansör zemin katta çakıldı. O anlar saniye saniye asansördeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Şans eseri kurtuldu

Asansörün binanın giriş katından, daha yukarı çıkmadan zemine düşmesiyle korku dolu anlar yaşayan mobilyacı şans eseri olayı yara almadan atlattı. Onlarca kişinin yaşadığı binada da facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

Çakılan asansörde mahsur kalan kişi ise büyük bir gürültü ile zemin kata inen binadaki vatandaşların çabası ile kurtarıldı. Öte yandan, birkaç gün önce asansörü 80 bin lira vererek tamir ettirdiklerini söyleyen apartman sakinleri ise duruma tepki gösterdi.