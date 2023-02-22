Asayiş ekipleri 27 hırsızlık olayını aydınlattı

Aydın’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda 27 hırsızlık olayını aydınlattı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda birçok aranan şahsı yakalarken, hırsızlara da göz açtırmadı. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda, aralarında kasten öldürme suçundan 23 yıl, bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçundan 20 yıl 2 ay, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 18 yıl 6 ay, yabancının ülkede kalmasını sağlama suçundan 11 yıl cezası olan şahısların da olduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 55 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda toplam 7 şahıstan değişik cins ve miktarlarda narkotik madde, iki hırsızlık şüphelisi çalmış oldukları hurda demirlerle suçüstü yakalanırken, 2 adet çalıntı araç yakalandı. Ayrıca 2 şahıstan 3008 adet kaçak sigara ele geçirildi.

“27 hırsızlık olayı aydınlatıldı”

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Aydın’da meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 27 farklı hırsızlık olayı aydınlatılırken, 12 şüpheli şahıs yakalandı, 4’ü ise tutuklandı.