Asayiş ekipleri ve bekçiler, uyuşturucu ticareti yapan 8 kişiyi yakaladı

Bursa İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri ve bekçiler uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı yaptığı tespit ettiği 8 kişiyi yakaladı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri ve bekçiler tarafından Yeni Mahallede yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı yapıldığı tespit edilen A.B. isimli şahsa ait evde, G.A, E.A, S.A, İ.Ç, K.C, Ö.A ve E.O isimli şahıslar yakalandı. Evde 10 gram esrar maddesi, 60 gram metamfetamin, yüklü miktarda para, 4 adet aparat payp ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan yapılan soruşturmada, K.C. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.