Asayiş ve Değişim gazeteleri yeni yerinde

Çorlu’da uzun yıllardır yayım hayatı devam eden Asayiş ve Değişim Gazetelerinin yeni yerlerinin açılışı gerçekleşti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde açılışlarını gerçekleştiren Asayiş Gazetesi imtiyaz sahibi Rahim Taşkın’ı ve Değişim Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ünzüle Coşkun’u sevenleri yalnız bırakmadı. Açılışa, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi meclis üyeleri, Ergene Belediyesi Meclis Üyesi Servet Yıldız, AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Müge Yıldız Topak, CHP İlçe Başkanı Cüneyt Akar, İYİ Parti İlçe Başkanı Akın Yılmaz, Çorlu Kent Konseyi Başkanı Hülya Perin, Çorlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Turna, Çorlu Kahveciler Odası Başkanı Yıldız Filiz, Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanı Nadir Samancı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan, Çorlu Cem Vakfı Başkanı Muzaffer Birdal, S.S. 163 Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Çağdaş Şahin, Siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, Çorlu Belediyesi geçmiş dönem belediye başkanları Seyfettin Meriç ve Ünal Baysan, çok sayıda gazeteci meslektaşları ve sevenleri katıldı.



Açılışta konuşma yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Ne kadar güzel bir gün, hepimiz bir aradayız. Tabi bugün bizleri birbirinden farklı siyasi görüşü olan kıymetli bu şehirde beraberce yaşadığımız dostlarımızı, arkadaşlarımızı çok kıymetli Ünzüle ile çok kıymetli Rahim arkadaşlarımız bir araya getirdiler. İlkeli, dürüst, vicdanlı ve samimi bir şekilde yapılan gazetecilik hizmetinin neticesini hep beraber burada görüyoruz. Çok büyük bir mutluluk, kendilerini tebrik ediyorum, yeni müesseselerinin, yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu birlik ve beraberliğe vesile oldukları için de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.