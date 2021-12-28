banner4556

1 kilo armut alarak 50 TL’lik sahte para verdiler

banner4336

Bilecik’te kapalı pazarda bir sebze meyve satıcısından 1 kilo armut alan şahıs pazarcıya 50 TL sahte para verdi.

1 kilo armut alarak 50 TL’lik sahte para verdiler

Bilecik’te kapalı pazarda bir sebze meyve satıcısından 1 kilo armut alan şahıs pazarcıya 50 TL sahte para verdi.

banner4575

Hürriyet mahallesine kurulan kapalı pazar gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tezgahın birinden 1 kilo armut aldı. Pazarcıya 50 TL veren şahıs paranın üzerini alarak tezgahtan uzaklaştı. O an elinde soğuktan dolayı eldiven bulunan pazarcı paranın sahte olduğu anlamadı. Paranın renginden şüphelenen pazarcı eldivenlerini çıkarınca paranın sahte olduğu anladı ama iş işten geçti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bu kuyruğun sebebi düğün salonu kiralamak için
Bu kuyruğun sebebi düğün salonu kiralamak için
  1. HABERDE İNSAN

banner4558

banner3841

banner4578

banner4321