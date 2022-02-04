10 günlük evliliğinde darp edildi, rehin alındı, üstüne birde 50 bin TL’si kaybetti

Ankara’da yaşayan Feyyaz Kılıç, bir tanıdığı vasıtasıyla Adana’da yaşayan Kadriye Kılıç ile dini nikah kıyarak evlendi. Resmi nikah için hazırlıklara başlayan Feyyaz Kılıç başlık parası, takılar ve düğün hazırlıkları için yaklaşık 50 bin TL harcadı. Ancak 3 gün sonra iddiaya göre eşi çeşitli bahanelerle Adana’ya ailesinin yanına döndü. Eşini almak için Adana’ya giden Kılıç, ailesi tarafından darp edildi. Evlilik oyunuyla dolandırıldığını iddia eden Kılıç, suç duyurusunda bulundu.

Ankara’da yaşayan Feyyaz Kılıç, bir komşusunun aracılıyla tanıştığı Kadriye Kılıç’la evlenmek istedi. Adana’ya kız istemeye giden Feyyaz Kılıç, ailenin bitmek bilmeyen istekleri ile karşılaştı. Yaklaşık 22 bin TL başlık parası, 18 bin TL’lik altın isteklerini karşılayan Feyyaz Kılıç, Kadriye Kılıç ile dini nikah kıyarak evlendi.

Resmi nikah için hazırlıklara başlayan Feyyaz Kılıç, eşine ve ailesine yaklaşık 10 bin TL değerinde kıyafetler aldı. Ancak evlendikten 3 gün sonra eşi Kadriye Kılıç çeşitli bahaneler üreterek Adana’ya ailesinin yanına döndü. Tekrar Adana’ya giderek aileyi ikna eden Kılıç, eşini alarak yeniden evine döndü.

Çiftin birlikteliği sadece birkaç gün sürdü. Genç adam bu kez de eşinin "altınlarımı çaldırdım" demesiyle şok yaşadı. Karakola giderek şikayetçi olmak isteyen adam, eşinin ailesi tarafından darp edildi. Bu süreçte eşi tekrar Adana’ya ailesinin yanına döndü. Kayınpederi Hıdır Kılıç tarafından Adana’ya çağırılan Feyyaz Kılıç, bu sefer de bir çiftlikte silah zoruyla rehin alınarak darp edildi. Hastaneye giderek darp raporu alan Kılıç’ın yaklaşık 50 bin TL dolandırıldığını iddia ederek eşinin ailesinden şikayetçi oldu.

“10 gün evli kaldık”

Yaşadıklarını anlatan Feyyaz Kılıç, “Ankara’da ikamet ederken komşumuz vasıtasıyla Adana’da yaşayan bir kızla tanıştım. Sonra ailemle birlikte Adana’ya kızın ailesiyle tanışmaya gittik. Aradan geçen üç günde kızla ortak bir karar alarak evlendik. Evliliğimizin üçüncü gününe kadar bir sıkıntı yoktu. Dördüncü gün eşim bana soğuk davranmaya başladı. Aramızda hiçbir problem yoktu ama ailesi gelip eşimi benim yanımdan götürdü. Aradan iki gün geçince ailemle birlikte eşimin evine gittik ve olayı tatlıya bağladık. Bu seferde iki gün aynı evde kaldık. Bu süreçte resmi nikah yapmak için ikamet adresimi Adana’ya aldırmak istedim. İlçe kaymakamlığına giderken eşimin üzerinde 18 bin TL’lik altın vardı. Eve döndüğümüzde eşim altınları çaldırdığını söyledi. Ertesi gün olayı bildirmek için karakola gitmek istedim fakat ’eşim ayağım ağrıyor, kolum ağrıyor’ diyerek gelmek istemedi. Biz de ablasının daveti üzerine evine yemeğe gittik. Orada eşimin ailesi bana ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundular ve beni darp ettiler. Ailesi o gün tekrardan eşimi benim yanımdan aldı. Ben de darp edildiğimi kanıtlamak için hastaneye giderek rapor aldım. Yaklaşık 10 gün sonra ailemle tekrardan barışmak için evlerine gittik ama yine darp edildim” diye konuştu.

“Ölümle tehdit ediyorlar”

Kısa süreli evliliği sonrasında hayatının kabusa döndüğünü söyleyen Feyyaz Kılıç, “Tabi bu olay üzerine Adana’da daha fazla kalamadık. Ankara’ya döndükten sonra tekrardan kayın babamı aradım ve eşimle barışmak istediğimi söyledim. Beni Adana’ya çağırdı. Gittiğimde ise beni bir arabaya bindirerek bir çiftliğe götürdü. Beni orada rehin tuttu, silahının kabzası ile beni darp etti. Olay sonrasında hastaneye giderek yine darp raporu aldım. Yetkililerden yardım istiyorum. Benim maddi ve manevi yaşadığım sıkıntılara yardımcı olsunlar. Az bir para değil toplamda beni 50 Bin TL zarara soktular. Yaklaşık 18 Bin TL’lik altın, 10 Bin TL’lik kıyafet ve başlık parası verdim karşı tarafa. Son iki yıldır beni ölümle tehdit ediyorlar. Artık hayatımdan sıkıldım. Lütfen bana yardım edin” diyerek yetkililerden yardım istedi.