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100 bin lira yasak av cezası

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce, bağlı 6 ilde yapılan denetimlerde 100 bin 578 lira ceza kesildi.

100 bin lira yasak av cezası
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce, bağlı 6 ilde yapılan denetimlerde 100 bin 578 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı toplam Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul olmak üzere 6 ilde av koruma denetimleri sürüyor. Mart ayının ilk haftasında av korumada 327 avcı denetlenirken, 11 avcıya idari işlem yapıldı. Mart ayının ilk haftasında yapılan av denetimlerinde 11 avcıya idari işlem yapılırken, denetimlerde 35 bin 398 TL idari para cezası, 65 bin 180 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 100 bin 578 TL ceza kesildi. Bölgeden yapılan açıklamada av yasağının 6 Mart itibariyle sona erdiği denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

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