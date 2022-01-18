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109 bin TL yasak av cezası

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da 63 avcıya yasa dışı avcılık faaliyetleri sebebiyle 109 bin 355 TL cezai işlem uygulandı.

109 bin TL yasak av cezası
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da 63 avcıya yasa dışı avcılık faaliyetleri sebebiyle 109 bin 355 TL cezai işlem uygulandı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da av koruma ve kollama faaliyetlerini sürdürüyor. Ekiplerce 2022 yılının üçüncü haftasında bölgede 690 avcı denetlenirken, 63 avcıya idari işlem yapıldı. Denetimlerde, 99 bin 695 TL idari para cezası uygulanırken, 9 bin 660 TL’de tazminat cezası uygulandı.

Av koruma faaliyetlerinin 7 gün 24 saat devam edileceği vurgusu yapıldı.

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