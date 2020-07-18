12 yıl önce şehit edilen Serkan Dağ’ın katil zanlılarından biri yakalandı

12 yıl önce Samsun’da şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dağ’ın katil zanlılarından biri yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin çalışmalarıyla şüphelilerden 8 farklı konudan aranan Murat İ. (62) isimli şahısın Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi Doğu kapısı Caddesi adresindeki bir iş yerine gelip gittiği bilgilerinin elde edilmesi üzerine iş yeri izlemeye alındı. Ekiplerin 10 günlük takibi sonucu eşkal bilgilerine uyan şahısın görülmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu Murat İ. yakalanarak emniyete götürüldü.
Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dağ’ın şehit edilmesi olayının şüphelilerinden Murat İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020, 11:05