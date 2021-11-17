14 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiasından tutuklandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü S.S., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Bandırma Belediyesi Eğitim Destek Evi Koordinatörü S.S., 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Anne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı S.S.’nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi. Kızıyla konuşan M.K. duydukları karşısında şoka girdi. Anne M.K.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan S.S.’nin iddiaları reddettiği öğrenildi.