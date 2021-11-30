15 katlı binanın çatısı, karşısında bulunan binadaki evlerin penceresinden içeri girdi

Beylikdüzü’nde fırtınanın etkisiyle 15 katlı bir binanın uçan çatısı, metrelerce ötedeki karşı binanın bazı dairelerinden içeri girdi. Çatıdan uçan kalas ve parçalar, evlerin içini savaş alanına çevirirken, çatının uçma anı ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırtınanın etkisiyle 15 katlı bir binanın çatısından koparak uçuşan parçalar, metrelerce uzaklıktaki karşısında bulunan binanın bazı dairelerinden içeri girdi. Çatıdan uçan kalaslardan biri, penceresinden içeri girdiği evin duvarına saplanırken, duvara saplanan kalas diğer dairenin içine geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Dairelerin içi savaş alanına dönerken, olay sırasında evde olan bazı vatandaşlar ise durumu hafif sıyrıklarla atlattı.

Fırtınanın etkisiyle binadan koparak uçuşan çatı kameralara yansıdı

Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde 15 katlı binanın çatısından uçan parçalar, fırtınanın etkisiyle havada savrularak metrelerce ötedeki karşısında bulunan binanın bazı dairelerine isabet ettiği görülüyor.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

“İstirahat ediyordum, karşı binanın çatısının üzerime geldiğini gördüm”

Daha 1 yıllık evli olan ve evinin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Umutcan Ünlü, “Ben burada çekyatta istirahat ediyordum. Sesler duydum. Kafamı kaldırıp baktığımda, karşıdaki ve onun yanındaki binanın bütün çatısının üstüme geldiğini gördüm. Pencere kırıldı ve tahta parçalarının altında kaldım. Enkazın altından çıktığımda diğer odalara baktım. Odaların camları patlamış. Dışarı baktığımda yerlerde tahtaları ve devrilen ağaçları gördüm. Rüzgar değil de, sanki patlama veya saldırı olduğunu düşündüm. Daha 1 yıllık evliyim. Tüm eşyalarım talan olmuş. Sırtımda ezikler var. Bacaklarıma cam parçaları batmış” dedi.

“Mutfağa geldik baktık ki, karşı binanın çatısı içeri girmiş”

Fırtınadan 10 dakika önce diğer odaya geçerek olaydan yara almadan kurtulduklarını söyleyen Fazilet Yılmaz, “Oturma odasında oturuyorduk. Çok büyük bir fırtınayla beraber gümbürtü koptu. Üst kattan bir daire koptu gitti. Füze düştü dedik. Mutfağa geldik baktık her taraf kalaslarla dolu. Karşı binanın çatısı olduğu gibi içeri girmiş. Bizim mutfaktan komşunun duvarını delmiş parçalar. 10 dakika önce içeri odaya geçmiştik. Burada her zaman olduğumuz saatler. Eğer burada olsaydık. Kurtuluş yoktu” diye konuştu.