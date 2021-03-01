15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı intihar girişimine kalktı. Olaydan dolayı köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, gece saat 05.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir kişi köprü üzerinde intihar girişimine kalktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Deniz polisi de olası duruma karşı köprü altında hazır bekledi. İntihar olayından dolayı köprüde trafik yoğunluğu da oluştu.

Müzakereci, intihara kalkışan kişiyi vazgeçirmek için ikna çalışmalarına devam ediyor.