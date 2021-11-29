15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motokuryelerin rüzgarla imtihanı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şiddetli rüzgar nedeniyle savrulma tehlikesi yaşayan motokuryelerin yardımına metrobüsler yetişti. İki metrobüs kuryeleri arasına alarak rüzgarın şiddetini azalttı.

İstanbul’da şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devem ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halinde olan motokuryeler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle düşmemek için büyük çaba sarf eden kuryelerin yardımına metrobüs sürücüleri yetişti. Köprüden geçen iki metrobüs sürücüsü kuryeleri ortalarına alarak rüzgarın etkisini azalttı. Motokuryeler metrobüs sürücüleri sayesinde savrulmaktan ve düşmekten kurtuldu.