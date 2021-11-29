banner4556

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motokuryelerin rüzgarla imtihanı

banner4336

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şiddetli rüzgar nedeniyle savrulma tehlikesi yaşayan motokuryelerin yardımına metrobüsler yetişti. İki metrobüs kuryeleri arasına alarak rüzgarın şiddetini azalttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motokuryelerin rüzgarla imtihanı
banner3909
banner4558

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şiddetli rüzgar nedeniyle savrulma tehlikesi yaşayan motokuryelerin yardımına metrobüsler yetişti. İki metrobüs kuryeleri arasına alarak rüzgarın şiddetini azalttı.

İstanbul’da şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devem ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halinde olan motokuryeler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle düşmemek için büyük çaba sarf eden kuryelerin yardımına metrobüs sürücüleri yetişti. Köprüden geçen iki metrobüs sürücüsü kuryeleri ortalarına alarak rüzgarın etkisini azalttı. Motokuryeler metrobüs sürücüleri sayesinde savrulmaktan ve düşmekten kurtuldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Balıkesir’de fırtına ve sağanak yağış etkili...
Balıkesir’de fırtına ve sağanak yağış etkili...
  1. GENEL

banner4390

banner4349

banner3841