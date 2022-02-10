banner4556

15 yaşındaki Yağmur Alparslan’ın ölümüyle ilgili 2 polis gözaltına alındı

banner4664

Bakırköy’de D-100 karayolunda “dur” ihtarına uymayan ve kaçan araca yönelik açılan ateşle hayatını kaybeden Yağmur Alparslan’ın ölümünün ardından açığa alınan 2 polis memuru gözaltına alındı.

15 yaşındaki Yağmur Alparslan’ın ölümüyle ilgili 2 polis gözaltına alındı
banner4581

Bakırköy’de D-100 karayolunda “dur” ihtarına uymayan ve kaçan araca yönelik açılan ateşle hayatını kaybeden Yağmur Alparslan’ın ölümünün ardından açığa alınan 2 polis memuru gözaltına alındı.

banner4336

Bakırköy’de polis ekipleri, içinde 2 kişi bulunan bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulunmuş, şüphelilerin durmaması üzerine polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşanmıştı. Kaçan araçtan silah gösterildiği iddiasıyla polislerin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetmiş, sürücü Serhat Kaya (20) ise gözaltına alınmıştı. Yaşamını yitiren genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 polis memuru dün açığa alınmıştı. Soruşturma savcısının talebi üzerine olaya karışan 2 emniyet mensubunun gözaltına alındığı öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen yakalandı
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666