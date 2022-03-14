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150 kilogramlık demir hırsızlığını trafik polisi engelledi

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Tekirdağ Çorlu’da bir evin bahçesinden yaklaşık 150 kilogram demir çalan at arabalı şahıslar, trafik polisi tarafından yakalandı.

150 kilogramlık demir hırsızlığını trafik polisi engelledi
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Tekirdağ Çorlu’da bir evin bahçesinden yaklaşık 150 kilogram demir çalan at arabalı şahıslar, trafik polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinden, at arabalı şahıslar tarafından yaklaşık 150 kilogram demir borular çalındı. Olayı son anda fark eden mal sahibi, peşine düştüğü şahısların yakalanması için polisten yardım istedi. Erdal İnönü Caddesi’nde takibe alınan şahıslar, trafik polisi ekibi tarafından Kazımiye Mahallesi Bahçelievler 4. Sokak’ta yakalandı.

Malının kurtarılmasına sevinen vatandaş, trafik polislerine teşekkür etti. Çalınan demirler sahibine teslim edilirken, olaya karışan şahıslar da gözaltına alındı.

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