Emniyet güçleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri adalete teslim etmek için düzenlediği operasyonda, 77 kişi yakaladı. Bu şahıslar arasında 17 yıldır aranan bir cinayet zanlısının da olduğu ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi için harekete geçti. 22-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarla 78 kişi yakalandı.
17 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı
Ekiplerce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Murat E.’nin 2003 yılında işlenen bir cinayetin katil zanlısı olduğu öğrenildi. Kesinleşmiş müebbet cezası ile aranan zanlı, yakalanmasın ardından adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.