18 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu

Şişli’de sabah saatlerinde bir şantiyede bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cansız bedenine ulaşılan kişinin, ailesinin günlerdir aradığı 17 yaşındaki genç Fatih Savaş olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili konuşan gencin arkadaşı, "Ailesi 15 gün boyunca arandı ama bulamadılar çocuğu. Sonunda da burada gördüğünüz binada ölü bulundu. Duyduğumuza göre de 15 gündür falan burada ölüymüş” dedi.

Olay, sabah saatlerinde Şişli Gülbahar Mahallesi, Galata Deresi caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kağıt toplayıcısı sabah saatlerinde şantiye alanında hareketsiz yatan birini gördü ve polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından yerde yatan şahsın ölü olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla cansız bedeni bulunan kişinin ailesi tarafından 18 gündür aranan 17 yaşındaki genç Fatih Savaş olduğu tespit edildi. Acı haberi alan yakınları cansız bedenin bulunduğu şantiye alanının önünde toplandı. İddiaya göre olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından Fatih Savaş’ın günlerdir bu alanda cansız bir şekilde beklediği öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Fatih Savaş’ın bir arkadaşı, “Başta İbrahim diye bir arkadaşıyla falan kavga etmiş. Kavga sırasında arkadaşı Fatih’e bir yumruk atmış. Bağrışmalar olmuş, mahallede kargaşa çıkmış. Bu kavgayı Fatih’in abisi öğrenmiş. Abisi gelince hem arkadaşını hem Fatih’i dövmüş. Zaten olayın başında Fatih’in kavga ettiği kişi aynı zamanda abisinin de arkadaşı. O olaydan sonra sinirlenmiş, telefonunu falan yere fırlatmış. En son pizzacının orada göründüğü söyleniyor. Oradan sonra kimse görmemiş. Ailesi bir televizyon programına falan da çıktı, 15 gün boyunca arandı ama bulamadılar çocuğu. Sonunda da burada gördüğünüz binada ölü bulundu. Duyduğumuza göre de 15 gündür falan burada ölüymüş” ifadelerini kullandı.

Cansız bedeni şantiye alanında bulunan Fatih Savaş’ın yakınları acı haberi alır almaz olay yerinde toplandılar. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 17 yaşındaki gencin cansız bedeni cenaze aracıyla götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.